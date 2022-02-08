Путин пригрозил НАТО ядерным оружием

Путин заявил, что «если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией».

Президент России Владимир Путин говорит, что если Украина окажется в НАТО, то остальные члены альянса могут быть вовлечены в военный конфликт с Россией, одной из ведущих ядерных держав. Об этом Путин заявил во вторник вечером, 8 февраля, на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Если Украина будет в НАТО и военным путем вернет Крым, европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией», — сказал Путин.

В то же время он признал, что потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим.

«Мы понимаем, что Россия является одной из ведущих ядерных держав и даже опережает многих других в некоторых компонентах современности. Победителей не будет. Вы ввяжетесь в этот конфликт против своей воли», — отметил Путин.

Курсор ранее писал, что Эммануэль Макрон уверен, что сможет договориться с Путиным и остановить войну в Украине. Президент Франции вылетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что его диалога с Путиным, вероятно, будет достаточно, чтобы предотвратить начало военного конфликта.

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