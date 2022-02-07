Эммануэль Макрон уверен, что сможет договориться с Путиным и остановить войну в Украине

Президент Франции вылетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что его диалога с Путиным, вероятно, будет достаточно, чтобы предотвратить начало военного конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что разговора с Владимиром Путиным ему будет достаточно для того, чтобы остановит напряженность на границах Украины. Отметим, что он уже вылетел в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля.

Макрон хочет добиться деэскалации, так как Россия хочет не войны с Украиной, а уточнения правил с ЕС и НАТО.

Макрон заявил, что необходимо продвигаться к новому порядку, в котором «нуждается Европа». При этом этот новый порядок доложен опираться на принцип суверенного равенства всех государств.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Украина заявила, что дипломатическое решение конфликта более вероятно, чем нападение России.

Кроме того, мы писали, что в США оценили, насколько Россия подготовилась к полномасштабному вторжению в Украину.

Еще напомним, что в Bloomberg объявили о начале вторжения РФ в Украину.

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