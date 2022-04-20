Путин пригрозил врагам новой баллистической ракетой

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также мы передавали, что украинский олигарх пообещал восстановить Мариуполь. Бизнесмен Ринат Ахметов, известный украинский бизнесмен и меценат, пообещал сделать все возможное для восстановления родного для него города Мариуполь, где находятся его металлургические заводы.