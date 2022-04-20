Путин пригрозил врагам новой баллистической ракетой

20:13, 20 апреля 2022
Политика, Новости СНГ
Владимир Путин президент России фото
Фото: depositphotos.com

Россия успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, как утверждается, является «самой мощной ракетой в мире». Об успешном запуске ракеты отчитался путин.

Президент россии* владимир путин заявил, что россия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», сказав, что новое поколение, способное нести ядерные заряды, заставит врагов Кремля «подумать дважды».

«Поздравляю вас с успешным запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», — сказал Путин в телеобращении к военнослужащим.

«Это поистине уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность россии от внешних угроз и заставит дважды подумать тех, кто в пылу агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также мы передавали, что украинский олигарх пообещал восстановить Мариуполь. Бизнесмен Ринат Ахметов, известный украинский бизнесмен и меценат, пообещал сделать все возможное для восстановления родного для него города Мариуполь, где находятся его металлургические заводы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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