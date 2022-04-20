Путин пригрозил врагам новой баллистической ракетой

Президент россии* владимир путин заявил, что россия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», сказав, что новое поколение, способное нести ядерные заряды, заставит врагов Кремля «подумать дважды».
«Поздравляю вас с успешным запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», — сказал Путин в телеобращении к военнослужащим.
С космодрома «Плесецк» успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», заявили в Минобороны России. Куда запущена и зачем не сообщают, видимо запугивают США pic.twitter.com/kvDSQdodvm
— Ilya Ponomarev (@iponomarev) April 20, 2022
«Это поистине уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность россии от внешних угроз и заставит дважды подумать тех, кто в пылу агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».
Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
Также мы передавали, что украинский олигарх пообещал восстановить Мариуполь. Бизнесмен Ринат Ахметов, известный украинский бизнесмен и меценат, пообещал сделать все возможное для восстановления родного для него города Мариуполь, где находятся его металлургические заводы.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!