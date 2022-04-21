Путин приказал остановить штурм «Азовстали» в Мариуполе и установить блокаду

Глава рф* владимир путин назвал штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразным, приказал главе минобороны сергею шойгу отменить его и установить блокаду.

Об этом сообщает Фонтанка.ру.

По словам шойгу, на предприятии заблокированы около двух тысяч военных, на завершение операции потребуется «порядка трёх-четырёх дней». Путин сказал штурм отменить, отметив, что надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», – сказал путин.

Путин также дал поручение в очередной раз предложить окруженным сложить оружие, гарантируя жизнь, достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами, квалифицированную медицинскую помощь раненным.

Ранее заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь заявлял, что защитники Мариуполя считают неприемлемым предложение россии разоружиться и сдаться в плен, они готовы под гарантии третьей стороны эвакуироваться со стрелковым оружием, забрав раненых и тела погибших.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.