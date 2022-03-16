Путин прокомментировал «успехи» россии в войне против Украины

Лидер рф впервые за две недели решил выступить перед публикой и заявил, что «спецоперация в Украине идет успешно, строго по плану», а также что «пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие».

Глава россии владимир путин утверждает, что его так называемая «спецоперация» в Украине идет по плану и пока что «успешна», несмотря на доказательства обратного.

Путин также утверждает, что войска, обстреливающие Киев и другие города, не планируют захват страны.

«Появление российских войск под Киевом и другими городами Украины не связано с намерением оккупировать страну. У нас нет такой цели», — сказал он.

По мнению аналитиков в Украине и на Западе, российское вторжение столкнулось с логистическими проблемами и более ожесточенным, чем ожидалось, сопротивлением украинцев.

Пытаясь продвигаться вперед, российские войска бомбят жилые дома и, судя по всему, нападают на гражданских лиц, убивая сотни мирных жителей. Россию обвиняют в захвате людей для использования в качестве живого щита и других военных преступлениях.

Однако Путин заявил, что тактика военных «полностью оправдывает себя».

Лидер рф также упомянул ставшую «мемом» информацию о том, что в Украине находились химические лаборатории, в которых разрабатывались «боевые наркотики» и новые виды коронавируса.

Кроме того, путин, неожиданно, призвал инвестировать в экономический сектор страны, так как «нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в россию».

Курсор ранее писал, что в россии заявили о надежде на «достижение компромисса» в переговорах с Украиной. «Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто, по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса», — заявляет лавров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!