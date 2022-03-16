В россии заявили о надежде на «достижение компромисса» в переговорах с Украиной

Министр иностранных дел россии* лавров сказал, что есть «надежда на достижение компромисса» в мирных переговорах с Украиной.
По его словам, есть «абсолютно конкретные формулировки, близкие к согласованию».
«Переговоры идут непросто по очевидным причинам», — говорит Лавров, сообщает информационное агентство Reuters.
«Сейчас серьезно обсуждается нейтральный статус наряду, конечно, с гарантиями безопасности», — говорит Лавров.
Комментарии появились через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил , что требования России становятся «более реалистичными».
Ожидается, что обе стороны продолжат переговоры позже в тот же день.
Курсор ранее сообщал, что российские оккупанты убили более 2 тысяч мирных жителей в Мариуполе. Власти Мариуполя сообщают, что российские войска все еще держан город в осаде и продолжают наносить ракетные удары по спальным районам города — с каждым днем число погибших гражданских только увеличивается.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!