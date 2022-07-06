Путин вскоре объявит о новой «победе» в Украине: стали известны планы рф

Российская пропаганда на фоне огромных потерь армии рф и ее провалов на большинстве направлений продолжает рассказывать россиянам о больших достижениях и непобедимости солдат рф.

Российский диктатор владимир путин* считает, что уход ВСУ из Лисичанска можно подать гражданам рф как «победу». Более того, путинской пропаганде уже удалось это сделать, заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Подобные «победы» помогают Путину сохранять власть — он «продает» россиянам возвращение якобы «исконно русских земель», отмечает он.

«Праздник победы» по поводу оккупации Лисичанска — это репетиция следующего, в этом, по словам Пионтковского, и заключается стратегия кремля.

Путин сейчас уверяет себя и готовит свой народ к тому, что уже через два месяца он продаст как победу то, что они называют «восстановлением территориальной целостности Донецкой и Луганской областей», говорит эксперт.

По его словам, путин намерен захватить не только Донбасс, но также Херсонскую и Запорожскую области, чтобы также подать это как «победу».

«Вы недооцениваете пропаганду путина. У Геббельса не было таких возможностей — у него не было Скабеевой, Захаровой и других», — заявил Пионтковский.

Путин убежден, что в случае захвата Донбасса для его власти не будет угроз, добавляет публицист.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!