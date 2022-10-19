Работников ЗАЭС, подписавших контракт с росатомом, будут мобилизовать в армию рф

По информации НАЭК «Энергоатом», работников Запорожской атомной электростанции, которые подписали контракт с росатомом*, могут мобилизовать в армию рф.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграме.

По информации источников на Запорожской АЭС, оккупанты формируют списки работников станции, которые подписали контракты с росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в российскую армию и/или российскую территориальную оборону.

Зачастую подписывать контакты украинских работников заставляют угрозами. Кроме того, захватчики похищают и пытают работников ЗАЭС. Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что около 50 сотрудников Запорожской АЭС сейчас находятся в российском плену.

Ранее, как известно, президент рф владимир путин подписал указ о военном положении на временно оккупированных территориях Украины — марионеточных «днр» и «лнр» и захваченных частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!