Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Твиттере.

По их сведениям, отход россии с западного берега реки Днепр в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.По всей вероятности, эта угроза побудила российских логистов перенести узлы поставок, включая пункты перевалки по железной дороге, далее на юг и восток.

Теперь российским логистическим подразделениям придется выполнять слишком трудоемкую погрузку и разгрузку с железной дороги на автомобильный транспорт. Коме того, дефицит боеприпасов в россии, вероятно, является одним из главных факторов, который ныне ограничивает российский потенциал восстановить эффективные широкомасштабные наземные наступательные операции, говорится в сводке.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!