Разведка Британии: В рф роют окопы и создают терроборону, чтобы «разжечь патриотические чувства»

12:56, Сегодня
Политика, Происшествия
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Всего 9 месяцев назад кремль собирался захватить Украину за считанные дни, а теперь в российских регионах создают отряды обороны, готовят повторную мобилизацию и учат гражданских рыть окопы.

Власти рф* с недавних пор начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области, чтобы. Несмотря на то, что власти Украине не раз говорили, что защищают свои территории и не собираются претендовать на чужие, внутри рф разгоняют фейки о том, что ВСУ могут напасть в любой момент.

Об этом говорится в сводке, опубликованной в среду Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Таким образом, по всей вероятности, власти пытаются «разжечь патриотические чувства» у населения на фоне якобы существующей угрозы вторжения украинских сил.

Так, 6 декабря губернатор Белгородской области объявил о создании местных «отрядов самообороны». По данным разведки, такие действия призваны манипулировать людьми и их странами. Но при этом, такое решение  иллюстрирует «искреннее (но ошибочное) убеждение некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил», — говорится в сводке.

В разведке также говорят, что слабой стороной рф является критическая оценка ситуации и слаженные действия при определении стратегии действий. Об этом свидетельствует даже первоначальное решение россии вторгнуться в Украину.  «Непредвзятый официальный анализ почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически выгодным заключениям», — считают в разведке.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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