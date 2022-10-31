Разведка: путин имеет по крайней мере трех двойников

Украинская разведка выяснила, что президент российской федерации* владимир путин использует по крайней мере трех двойников.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме.

В частности, начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирилл Буданов заявил изданию «Daily Mail», что в прошлом уже обнаруживали двойников путина, которые заменяли его в «особых случаях», но сейчас это «обычная практика».

По словам Буданова, доподлинно известно о трех лицах, которые постоянно появляются на публике. Однако сколько двойников у путина на самом деле — пока неясно, очевидно, что их может быть куда больше. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. «Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека”, – отметил Буданов.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

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