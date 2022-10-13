Решение о двух государствах: Байден обнародовал Стратегию нацбезопасности в стиле Авраамских соглашений

Президент США Джо Байден обнародовал свою вторую Стратегию национальной безопасности, в которой выражается намерение страны и далее продвигать мирные соглашения в стиле Авраамских соглашений между Израилем и его региональными соседями.

В документах речь идет и о решении израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств с еврейским населением Израиля. Придерживается демократическая идентичность по своей сути.

Об этом 13 октября сообщает Times of Israel.

Стратегия национальной безопасности, которая требуется по закону, представляет собой ежегодный обзор проблем национальной безопасности администрации США и ее политики по решению этих вопросов, включая израильско-палестинский конфликт. Версия документа Байдена от 2022 года содержала больше подробностей о регионе, чем прошлогодняя, в которой говорилось только о том, что США стремятся «сохранить нашу непоколебимую приверженность безопасности Израиля».

В этом году администрация сослалась на «удовлетворение устремлений палестинцев к созданию собственного безопасного и жизнеспособного государства». Документ 2022 года включает в себя ту же «железную» приверженность безопасности Израиля, что и прошлогодняя версия. В июле премьер-министр Яир Лапид и Байден подписали пакт о безопасности, известный как «Иерусалимская декларация», в котором подчеркивается приверженность США предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия с использованием «всех элементов своей национальной мощи».

Декларация содержит обязательство США полностью выполнить условия исторического меморандума о взаимопонимании на сумму 38 миллиардов долларов, подписанного при администрации Обамы, и признание того, что последующий Меморандум о взаимопонимании должен отражать новые угрозы и обстоятельства. Декларация содержит обязательство США полностью выполнить условия исторического меморандума о взаимопонимании на сумму 38 миллиардов долларов, подписанного при администрации Обамы, и признание того, что последующий Меморандум о взаимопонимании должен отражать новые угрозы и обстоятельства.

Ранее «Курсор» сообщал, что подписанты «Соглашения Авраама» якобы предупредили Лондон о последствиях из-за переноса посольства в Иерусалим.