Подписанты «Соглашения Авраама» предупредили Лондон о последствиях из-за переноса посольства в Иерусалим – СМИ

Арабские страны предупредили Великобританию, что перенос посольства в Иерусалим может поставить под угрозу торговую сделку. Официальному Лондону рекомендовали прислушаться.

Послы из стран, которые подписали Авраамские соглашения, отправили письмо премьер-министру Великобритании Лизз Трасс, прежде чем она уведомила израильского коллегу, что начнет проверку местоположения миссии.

Об этом 2 октября сообщила The Guardian.

По сообщениям, послы всех арабских стран в Лондоне якобы написали письмо. В нем призвали Трасс не продвигать план, который она обдумывает. Они осудили идею по переносу британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Представители арабских стран написали, что такой шаг будет «незаконным и необдуманным».

Письмо было отправлено на прошлой неделе, как раз перед поездкой Трасс в Нью-Йорк, где она выступила перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также встретилась с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Она сообщила ему, что офис будет заниматься пересмотром текущего местоположения посольства.

Среди сторон, подписавших письмо, были Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Они подписали Авраамские соглашения с Израилем в 2020 году. Это позволило нормализовать дипломатические отношения.

Страны, поддерживающие «Соглашения Авраама», якобы были самыми ярыми противниками возможного переноса британского посольства. Они опасаются, что впоследствии действия Лондона нарушат предполагаемый запрет переноса своих миссий в Иерусалим другими государствами.

Израиль рассматривает Иерусалим как свою неделимую столицу, в то время как большая часть международного сообщества не признает такой подход. Окончательные границы города зависят от мирных переговоров между Израилем и палестинцами.

Ранее «Курсор» сообщал, что Яир Лапид прокомментировал заявление Лиз Трасс о том, что она рассматривает вопрос о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.