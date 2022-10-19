Резкое ухудшение экономики россии существенно ослабляет ее способность продолжать войну

Резкое ухудшение экономической ситуации в россии и поражение ее армии в войне против Украины провоцируют рост внутренней напряженности среди россиян и российских элит. Вскоре это может значительно ослабить способность российской федерации продолжать агрессивную войну в Украине.

Такую оценку во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума безопасности высказал директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст.

По его словам, в россии начинает кипеть ситуация, напряжение растет, и со временем это будет иметь влияние на то, каким образом путин может проводить войну. Далее это повлияет и на то, что делает российская армия — она может развалиться, сказал Хербст.

По его словам, «нет никакого сомнения в том, что власть путина и его авторитарный режим очень мощно тормозят экономику», хотя в первые годы президентства путина в экономике рф наблюдался «ренессанс благодаря росту цен на нефть и газ в то время».

Он отметил, что сейчас мы видим впечатляющее поражение россии в войне против Украины. А также на упаднические настроения в обществе. Он, в частности, указал на объявленную путиным частичную мобилизацию, от которой из страны сбежали многие люди, а из-за недостатков в организации мобмероприятий руководство российского минобороны подвергается жесткой критике.

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!