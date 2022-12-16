Рф будет использовать мобилизованных для новых наступательных действий на Украину — разведка

14:27, Сегодня
Политика, Происшествия
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Фото: depositphotos

Украинские военные готовы к любому развитию событий и ежедневно повышают свое мастерство, ожидая новых боев за свои территории.

После проведенной в рф полноценной мобилизации, кремль может решить отправить новобранцев в наступление на Украину. Большинство из них, конечно, плохо обучены и вряд ли смогут долго продержаться.

При этом ВСУ готовы к любым действиям со стороны страны-агрессора, сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые в рф будут использовать как пушечное мясо.

Ударами по энергетической и критической гражданской инфраструктуре враг пытается компенсировать успехи ВСУ и провалы своего полномасштабного наступления. Кроме того, эти террористические акты могли бы, по его мнению, склонить Украину к переговорам на условиях оккупантов.

Что касается условий для переговоров, Юсов отметил, что это возможно только после вывода всех оккупационных войск из Украины, после возмещения всех убытков и привлечения преступников к ответственности. После передачи ядерного вооружения под международный контроль. Только в этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для рф, отметил он.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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