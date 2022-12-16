Рф будет использовать мобилизованных для новых наступательных действий на Украину — разведка

Украинские военные готовы к любому развитию событий и ежедневно повышают свое мастерство, ожидая новых боев за свои территории.

После проведенной в рф полноценной мобилизации, кремль может решить отправить новобранцев в наступление на Украину. Большинство из них, конечно, плохо обучены и вряд ли смогут долго продержаться.

При этом ВСУ готовы к любым действиям со стороны страны-агрессора, сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.