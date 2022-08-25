Рф держит на границах Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов

В настоящее время возле границ Украины находится более 400 боевых самолетов и около 360 боевых вертолетов российской федерации*.

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он добавил, что накануне войска ПВО сбили два таких вертолета.

По словам пресс-секретаря, противник активно применяет авиацию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство беларуси, россии, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей.

По его информации, постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!