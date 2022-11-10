Рф отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину

Об этом со ссылкой на собственные источники в региональной разведке пишет британское издание Middle East Eye, специализирующееся на событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По данным источников, опытные бойцы были набраны из правительственных сирийских подразделений, которые россия* ранее поддерживала и обучала для войны с оппозиционными силами и террористическими группировками в Сирии. Среди них есть представители 25-й дивизии сил специального назначения, которая известна как «Силы тигра», «Пятый корпус» и «Лива аль-Кудс». Эта дивизия состоит в основном из палестинских сирийцев.

Представитель сирийского правительства отметил, что рф завербовала их на войну в Украину через своих спецназовцев и ЧВК «вагнера». По его словам, около 1000 сирийских бойцов прибыли в россию для обучения, однако лишь половина из них поехала в Украину.

Отмечается, что сирийские боевики служат под руководством военного подрядчика «щит» и дочерней группы «вагнера» «Оперативная группа «русич»», за которой закрепилась репутация неонацистской группировки.

Издание пишет, что уже есть сообщения о потерях сирийцев на востоке Украины, хотя они и не воюют на передовой. По данным Сирийской обсерватории по правам человека в Лондоне, с сентября погибли девять бойцов из «Лива аль-Кудс» и «Сил тигра». А в сирийском правительстве говорят, что количество погибших в результате украинских бомбардировок составляет по меньшей мере 50 человек.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!