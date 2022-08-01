Рф перебрасывает большое количество войск в Крым

Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их руководство рф собирается применить на юге государства для ведения боевых действий против вооруженных сил Украины.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию The Guardian.

По словам представителя военной разведки Украины, россия две недели назад вывела из Донетчины тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Россия также перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

«Если бы россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в рф», — сказал Вадим Скибицкий.

Также представитель ГУР МО Украины отметил, что, кроме дополнительного оружия, Украине нужна помощь в подготовке войск за границей.

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