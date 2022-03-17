За три недели рф потеряла в Украине больше солдат, чем США за 20 лет – NYT

Огромные потери российских войск и неспособность захватить ни одного большого города, не говоря уже об украинской столице, крайне негативно влияют на боевой дух и в целом на боеспособность российских подразделений.
Армия рф
* терпит в Украине крах. За три недели войны армия путина уже потеряла более тысячи военных. И их число увеличивается с каждым днем.
Об этом сообщила газета
The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Отмечается, что эта цифра превышают общее количество американских военнослужащих, убитых за 20 лет в Ираке и Афганистане.
По словам официальных лиц США, «ошеломляющие» потери, накопленные всего за три недели боев, серьезно влияют на боеспособность подразделений рф.
В Пентагоне считают, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, делает подразделение неспособным выполнять военные задачи. По их данным, с более чем 150 000 военнослужащих рф, участвующих в войне в Украине, российские потери, включая примерно от 14 000 до 21 000 раненых, уже превысили этот уровень.
Кроме того, российская армия потеряла в боях не менее трех генералов.
Чиновники Пентагона полагают, что растущее число убитых на войне может негативно повлиять на желание российских солдат продолжать боевые действия.
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Автор материала:
Тали Малкина