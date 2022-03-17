За три недели рф потеряла в Украине больше солдат, чем США за 20 лет – NYT

Фото: Генштаб ВСУ

Огромные потери российских войск и неспособность захватить ни одного большого города, не говоря уже об украинской столице, крайне негативно влияют на боевой дух и в целом на боеспособность российских подразделений.

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Автор материала: Тали Малкина