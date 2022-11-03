Рф потеряла в войне с Украиной вдвое больше самолетов, чем СССР за годы войны в Афганистане

Российская федерация за время полномасштабной войны в Украине потеряла в два раза больше самолетов, чем бывший советский союз за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, это 278 самолетов рф в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Поэтому эта война для российских летчиков уже по потерям в два раза хуже Афганистана, и это знаково, отметил Громов.

«Как афганская война закончилась позором и стала одной из причин развала ссср, так и эта война завершится позором и станет причиной развала рф», — подчеркнул Громов.

Стоит напомнить, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 ноября, ликвидировали еще 730 российских захватчиков. Таким образом, с 24 февраля по 3 ноября количество ликвидированных захватчиков составляет 74 тысяч. Также уничтожены танки 2734 (+20 за вчерашний день), боевые бронированные машины – 5552 (+27), артиллерийские системы – 1755 (+22), РСЗО – 390 (+3), средства ПВО – 198 (+0), самолеты – 278, вертолеты – 258 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4), крылатых ракет ‒ 397 (+0), кораблей / катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9), специальной техники – 155 (+1).

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!