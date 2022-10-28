Рф проигрывает и хочет любой ценой заморозить военные действия в Украине — Дуда

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем заявил в четверг в Варшаве глава польского государства Анджей Дуда.
По его оценке, россия сейчас обороняется, а санкции, которые Запад наложил на россию, являются настолько эффективными, что москва на данный момент не в состоянии производить современное оружие, а потому использует оружие из запасов 60-х годов прошлого века, а может, и еще старше.
Дуда подчеркнул, что россия отступает, а потому пытается прибегать к дипломатическим действиям, использует, в том числе, ядерную угрозу через аварии на атомных электростанциях, угрозу ядерного нападения или «грязной бомбы».
«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!