Рф проигрывает и хочет любой ценой заморозить военные действия в Украине — Дуда

Запад не должен поддаваться на шантаж, а должен и в дальнейшем помогать Украине, пока россия* не покинет оккупированные территории Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем заявил в четверг в Варшаве глава польского государства Анджей Дуда.

По его словам, Сейчас идет украинское наступление, благодаря которому Украина возвращает территории, оккупированные ранее российской армией. Благодаря своему героизму украинцы сегодня имеют большой шанс вернуть Херсон. Это абсолютно стратегически важно для продолжения этого конфликта и для освобождения Украины от оккупантов, подчеркнул Дуда.

По его оценке, россия сейчас обороняется, а санкции, которые Запад наложил на россию, являются настолько эффективными, что москва на данный момент не в состоянии производить современное оружие, а потому использует оружие из запасов 60-х годов прошлого века, а может, и еще старше.

Он заметил, что смотря на то, что делает российская дипломатия — звонки главы МИД лаврова в Лондон, Вашингтон, Париж, Берлин — можно коротко сказать: «россия любой ценой пытается заморозить этот конфликт, чтобы остановить украинское наступление». В результате, по замыслу москвы, это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она в целом проигрывает эту войну, а Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом.

Дуда подчеркнул, что россия отступает, а потому пытается прибегать к дипломатическим действиям, использует, в том числе, ядерную угрозу через аварии на атомных электростанциях, угрозу ядерного нападения или «грязной бомбы».

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!