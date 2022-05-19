Ринави Зоаби не выдвинула никаких требований коалиции

Ринави Зоаби, по сообщениям ее представителя, сейчас не выдвигает никаких требований правительству, а просто покинула коалиции и отозвала свою кандидатуру на пост консула в Китае.

У депутата Мерец Гайды Ринави Зоаби нет никаких требований или условий, на которых она могла бы вернуться в правительство меньшинства премьер-министра Нафтали Беннета.

«Пока рано говорить о требованиях. На данный момент она вышла из коалиции», — говорит представитель Ринави Зоаби.

Ринави Зоаби, чей отказ голосовать вместе с коалицией по ключевым законопроектам доставлял головную боль ее коллегам, должна была отправиться в Шанхай, чтобы исполнять обязанности консула Израиля в китайском мегаполисе. По словам пресс-секретаря, она отозвала свою кандидатуру на этот пост, когда вышла из коалиции.

Пресс-секретарь отказывается комментировать, проинформировала ли Ринави Зоаби своих коллег по Мерец перед тем, как объявить о своей отставке.

Другой представитель Мерец сообщил, что они узнали об отставке только сегодня днем, когда появились сообщения в СМИ.

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.