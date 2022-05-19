Депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве

В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.

Член Кнессета от МЕРЕЦ Гайда Ринави Зоаби вышла из коалиции в четверг днем, оставив коалицию в меньшинстве в Кнессете и поставив ее на грань краха.

В письме на имя премьер-министра Нафтали Беннета Ринави Зоаби написала: «К сожалению, в последние месяцы из узких политических соображений лидеры коалиции предпочли сохранить и укрепить свой правый фланг».

Ринави Зоаби, израильтянка арабского происхождения, добавила, что «она не может поддерживать коалицию, которая позорно преследует общество, из которого я родом».

Сообщается, что и Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.

Meretz MK Rinawie Zoabi quits coalition, putting it in minority https://t.co/HQ9nOIPiEu — The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 19, 2022

Ранее Курсор писал, что депутат Мосси Раз из левой коалиционной партии МЕРЕЦ осуждает утверждение планов строительства более четырех тысяч домов для поселенцев в Иудее и Самарии.

Также напомним, что министр финансов Авигдор Либерман призвал инвестировать большие суммы денег в профессию учителя.

Кроме того, мы передавали, что 13 человек, подозреваемых в террористической деятельности, были арестованы в среду вечером силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции в Иудее и Самарии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.