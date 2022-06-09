Ринави Зуаби заявила, что Лапид пообещал ей заселить разрушенные арабские города

Едва не вышедшая из коалиции Ринави Зуаби заявила в интервью, что глава МИДа Израиля пообещал ей возродить две покинутые арабские деревни. Лапид, однако, опроверг это утверждение.

Депутат от партии МЕРЕЦ Гайда Ринави Зуаби, которая несколько недель назад заявила о своем выходе из коалиции, но затем вернулась, утверждает, что, чтобы убедить ее вернуться, министр иностранных дел Яир Лапид пообещал ей заселить две арабские деревни, жители которых покинули их в 1948 году.

«Мы начали работу, но она была сорвана», — говорит она, имея в виду план возрождения галилейских общин Икрит и Бирам.

Оппозиционные деятели, включая главу оппозиции Биньямина Нетаниягу, обвинили Лапида в том, что он якобы планирует принять палестинское «право на возвращение», имея в виду возвращение миллионов потомков палестинских беженцев, которые покинули дома во время Войны за независимость, связанной с созданием Израиля.

Бывший премьер-министр считает, что принятие такого требования означало бы конец существования Израиля как еврейского государства, добавляя, что сотни тысяч евреев были подобным образом изгнаны из соседних арабских стран.

Лапид отрицает утверждение Ринави Зуаби, написав в Твиттере, что это «галлюцинация».

Курсор ранее писал, что Нир Орбах опроверг слухи о переговорах с Ликудом. На фоне участившихся сообщений о том, что он ведет переговоры о выходе из коалиции, депутат от партии «Ямина» Нир Орбах сегодня вечером встретится в Тель-Авиве с главой своей партии, премьер-министром Нафтали Беннетом.