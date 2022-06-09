Нир Орбах опроверг слухи о переговорах с Ликудом

Депутат от партии Ямина заявил, что не ведет никаких переговоров с оппозиционными партиями. Также он сегодня встретится с Беннетом и обсудит эту ситуацию.

На фоне участившихся сообщений о том, что он ведет переговоры о выходе из коалиции, депутат от партии «Ямина» Нир Орбах сегодня вечером встретится в Тель-Авиве с главой своей партии, премьер-министром Нафтали Беннетом.

Орбах опроверг сообщения о том, что он ведет переговоры с «Ликудом» Биньямина Нетаниягу.

События развиваются по мере того, как коалиция переходит от одного кризиса к другому, а законодатели правительства все чаще ссорятся между собой.

Курсор ранее писал, что Беннет прибыл в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ. «Я выражаю королевской семье свои соболезнования и соболезнования народа Израиля в связи с кончиной президента шейха Халифы бин Заида, который помог проложить путь к партнерству между Израилем и Эмиратами», — заявил Беннет в четверг.

Также сообщалось, что Мейрав Михаэли раскритиковала действия Идит Сильман. По поводу сообщений о переговорах между депутатом Ниром Орбахом и Ликудом, Михаэли сказала: «Если он действительно ведет переговоры с Ликудом, то это позор. Нир Орбах пользуется большим уважением в этой коалиции. У нас также очень хорошие отношения с ним в Партии труда. Я думаю, что его вклад в коалицию огромен, и я действительно призываю его быть партнером в ее сохранении, а не демонтаже».