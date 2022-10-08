Российские оккупанты начали массово сдаваться в плен

Украина гарантирует каждому военному рф, который сложит оружие жизнь, медпомощь и достойные условия содержания.

Количество звонков от военнослужащих рф* на «горячую линию» для сдачи в плен постоянно растет.

Об этом сообщил спикер проекта «Хочу жить» Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко.

По состоянию на сегодня уже приняли более двух с половиной тысяч обращений. Проект стартовал 18 сентября и с тех пор каждый день количество звонков увеличивается, уточнил он. Звонят как военнослужащие, так и потенциально мобилизованные, а также их семьи.

Матвиенко отметил, что Украина готова принять каждого российского военнослужащего, который желает добровольно сдаться в плен.

Он напомнил: Украина неуклонно выполняет все Женевские конвенции, касающиеся обращения с военнопленными. Все пленные получают трехразовое питание, медицинскую помощь, им разрешены регулярные звонки к родным и близким. Пленным также предоставляют юридическую поддержку от международных организаций. Если это необходимо, также выдается одежда.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!