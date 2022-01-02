Российские самолеты бомбят удерживаемый повстанцами Идлиб в Сирии

Сделка, заключенная почти два года назад между Россией, которая поддерживает силы президента Сирии Башара Асада, и Турцией, которая поддерживает оппозиционные группы, положила конец боевым действиям.

По словам очевидцев и источников мятежников, в воскресенье российские самолеты подвергли бомбардировке районы недалеко от города Идлиб на северо-западе Сирии, что знаменовало собой новогоднюю вспышку насилия в отношении последнего удерживаемого оппозицией бастиона.

Об этом сообщает jpost.com.

Военные самолеты, летевшие на большой высоте, сбросили бомбы на несколько городов и водонасосную станцию, обслуживающую переполненный город Идлиб, население которого составляет более миллиона человек.

Никаких немедленных комментариев от России или сирийской армии не поступило, в которых говорится, что они нацелены на укрытия групп боевиков, которые контролируют регион, но отрицают любые нападения на мирных жителей.

Представитель городской службы водоснабжения заявил, что она вышла из строя в результате забастовок.

По словам очевидцев, в результате ударов, нанесенных за последние сутки в удерживаемом повстанцами анклаве, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы, расположенные недалеко от пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

Среди других целей были деревни в районе Джебель-эз-Завия в южной части провинции Идлиб, по словам жителей и спасателей, немедленных сообщений о жертвах не поступало. Были убиты двое детей, одна женщина и ранены 10 мирных жителей.

Ранее сделка, заключенная почти два года назад между Россией, которая поддерживает силы президента Сирии Башара Асада, и Турцией, которая поддерживает оппозиционные группы, положила конец боевым действиям.

Ранее в Сирии в результате удара американского беспилотника убит представитель «Аль-Каиды».

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