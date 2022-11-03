Российский Красный Крест украл имущество у украинского на оккупированной территории

Российский Красный Крест украл имущество украинского представительства, среди которого — 10 помещений в оккупированном Крыму, автомобили и оргтехника.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Телеграме.

«Красный Крест рф* украл имущество украинского Общества при молчаливом согласии Международной федерации», — отметил Лубинец.

По его словам, украинское общество Красного Креста имело в собственности на территории оккупированного Крыма 10 помещений общей площадью 641 квадратный метр, а также 6 автомобилей и оргтехнику для работы персонала. Все это имущество было «оккупировано» российским Красным Крестом, заявил уполномоченный.

Лубинец обратился в Международную федерацию с письмом, в котором просил объяснить «оккупацию» россиянами имущества Общества Красного Креста в Украине и передачу його его российскому на соответствие их принципам.

«Считать ли эти действия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира?» – добавил Лубинец.

Ранее Курсор писал, чтов США прокомментировали сообщения о российских «кинжалах» в Беларуси.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!