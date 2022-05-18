Известный российский писатель объяснил, зачем путину нужен Киев

Знаменитый российский писатель-сатирик Виктор Шендерович убежден, что именно Украина окончательно уничтожит российскую империю. Такой будет цена за глупость и кровожадность путина.

Российский публицист и телеведущий Виктор Шендерович заявил, что развязанная главой рф* путиным война против Украины полностью похоронит российскую империю. По его словам, победитель в войне очевиден и вопрос только в цене, которую придется заплатить Украине.

Об этом он сказал в интервью.

Шендерович отметил, что начало конца для путина очевидно, но платить за падение империи, увы, придется Украине. Он пошутил, что с Киева — матери городов русских все начиналось для рф и именно Киев должен все закончить. Он также выразил мнение, что империя, которую хочет строить путин, не может существовать без Украины. А украинцы не хотят совместного будущего с рф. И это боль для путина, отметил он.

Он убежден, что Украина трагически и драматически оказалась последней каплей, на которой погибает империя. Писатель также выразил сожаление, что империя погибнет вместе с самой россией.

Он также отметил, что Запад будет наблюдать за падением рф с огромным удовольствием и будет давать Украине деньги и вооружение, чтобы они этот процесс ускорили. Но именно украинцам придется заплатить самую высокую цену — ведь ежедневно гибнут мирные люди, разрушается инфраструктура.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!