Российский политик: Сейчас есть все предпосылки для покушения на путина

Российская элита уже откровенно ненавидит путина и потому теперь диктатор будет вынужден еще больше беспокоиться о своей безопасности.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину появились предпосылки для бунта в российских регионах. Кроме того, вероятны покушения на президента страны-агрессора владимира путина*.

Об этом в интервью УНИАН заявил оппозиционный российский политик Геннадий Гудков.

По его словам, регионы могут проснуться, но недостаточно сейчас предпосылок, чтобы они пошли по цепной реакции. Регионы могут выступить только детонаторами, но они не могут привести к смене режима, считает он.

Политик отметил, что российская элита ненавидит путина. Как региональная, так и московская. Но пока от этой ненависти до устранения вождя — огромная дистанция, отметил политик.

При этом Гудков напомнил, что в свое время было несколько попыток покушения на гитлера, но в итоге тот умер совсем другой смертью. К тому же, путин сейчас прекрасно понимает, что его смерти желают очень многие и будет усиливать свои меры безопасности.

Гудков также отметил, что российская элита понимает все, что сейчас происходит. Они это хорошо понимают все последствия, в отличие от народа, который прозреет только тогда, когда-либо ядерный гриб увидит, либо когда им по телевизору объявят, что путина больше нет у власти.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!