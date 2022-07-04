Россия обвинила Израиль в «неприемлемых» авиаударах в Сирии

Представитель МИДа российской федерации заявила, что действия Израиля «нарушают суверенитет Сирии и основные нормы международного права». Стоит отметить, что та же представитель, мария захарова, известна своими одиозными высказываниями о войне в Украине и постоянных обвинениях украинской стороны.

Москва осуждает предполагаемый авиаудар Израиля вблизи российского опорного пункта в Сирии, называя годичную воздушную кампанию Израиля в Сирии «категорически неприемлемой».

«Мы решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и основные нормы международного права, и требуем их безоговорочного прекращения», — заявила официальный представитель МИД рф* мария захарова.

Редкий дневной удар в субботу был нанесен по району вблизи сирийского города Аль-Хамидия, к югу от Тартуса, где находится главная военно-морская база россии в регионе.

Сирия заявила, что ракетный удар был нанесен по курятникам, в то время как израильский телерепортаж утверждает, что он поразил «меняющие игру» системы ПВО, поставляемые из Ирана в Сирию. И Сирия, и Иран полагаются на передовые российские системы ПВО.

За последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, но редко признает или обсуждает эти операции. Он говорит, что его целью являются базы Ирана и союзных ему военизированных формирований, таких как ливанская группировка «Хизбалла», бойцы которой дислоцированы в Сирии.

Курсор ранее писал, что глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян авиаудар по Сириии, который предписывают Израилю. Свое мнение по этому поводу он высказал после прибытия в Дамаск.