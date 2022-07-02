Глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии

Сирия часто называет цели предполагаемых израильских ударов невоенными. Новый удар, что необычно, был нанесен в 06:30 утра.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян авиаудар по Сириии, который предписывают Израилю. Свое мнение по этому поводу он высказал после прибытия в Дамаск.

Об этом пишет Times of Israel.

«Мы решительно осуждаем действия сионистского режима и его посягательство на территориальную целостность Сирии», — заявил Амир-Абдоллахян.

«Наряду с санкциями, применяемыми против сирийского народа и сопротивлением, сионисты стремятся дестабилизировать ситуацию и усугубить проблемы народа Сирии», — сказал он.

Напомним, что в Сирия заявила, что Израиль якобы днем нанес авиаудар по югу страны. Однако в ЦАХАЛе это происшествие не комментируют.

Ранее Курсор писал, что Сирия обвинила Израиль в атаке на город Тартус. Сообщается, что ракетный удар привел к ранению двух гражданских лиц и некоторому материальному ущербу, доложило министерство обороны Сирии.

Кроме того, редакция нашего сайта сообщала, что КСИР показал инфографику со своими системами ПВО.

Также наш сайт писал, что иранские террористы, которые нацелились на бывшего израильского консула в Турции и его семью, остановились в том же отеле, что и они, в районе Бейоглу в Стамбуле.