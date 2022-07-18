Россия объявила в международный розыск гражданина Израиля

Дмитрий Рубинов находится в Израиле и является израильским гражданином. Здесь он занимается проектами в области информационных технологий. Компания CyTek, которой владеет г-н Рубинов, стоит 230 миллионов долларов.

Дмитрий Рубинов, бывший глава Центрального банка рф*, был объявлен россией в международный розыск по уголовному делу.

Рубинов работал в центральном банке заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора до 2011 года, после чего ушел в отставку, и его имя стало появляться в связи с коммерческими банками, у которых были отозваны лицензии. Он не значился среди владельцев «Стратегии», ПИР-банка, Темпбанка, Инкаробанка, УМ-банка, «Таатты» и некоторых других проблемных банков, но ему приписывают их тайное владение и вывод миллиардов рублей незадолго до отзыва лицензии.

Андрей Серебренников уже привлекался к уголовной ответственности за то, что сознательно выдал Рубинову безнадежный кредит. Его фамилия фигурировала в громком уголовном деле о мошенничестве и взяточничестве с участием Дмитрия Фролова, бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ Кирилла Черхалина и его подчиненного Андрея Васильева. Васильев должен был контролировать деятельность Дмитрия Рубинова, но вместо этого он вступил с ним в «неформальный контакт».

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