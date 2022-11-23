Россия потеряла в Украине рекордное количество солдат и техники

Кремль продолжает скрывать информацию о потерях рф* в Украине. Тем временем число убитых россиян и уничтоженной техники рф уже достигло рекордных отметок. Так, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 23 ноября ликвидировали как минимум 85 тысяч 410 солдат.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 410 захватчиков из рф. При этом стоит добавить, что речь идет исключительно об официально подтвержденных случаях. Реальное число умерших за амбиции путина может быть куда выше, ведь на части территории украинские службы не могут собрать информацию о потерях врага.

Также украинские бойцы уничтожили 2897 российских танков 2897 (+2 единицы за вчерашний день), боевых бронированных машин – 5832 (+5), артиллерийских систем – 1887 (+5), РСЗО – 395 (+0), средств ПВО – 209 (+0) самолетов – 278 (+0), вертолетов – 261 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0), крылатых ракет – 480 (+0), кораблей / катеров – 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4396 (+3), специальной техники – 161 (+0). Наибольшие потери враг понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

«Курсор» писал ранее, что путин признал, что россияне теряют доверие к заявлениям кремля о ходе войне.