Россия создает «заградительные отряды» для борьбы с массовым дезертирством — британская разведка

13:02, Сегодня
Политика, Происшествия
солдаты россии фото
Фото: depositphotos.com

Солдаты рф слабо мотивированы и не знают, за что воюют, они истощены и подавлены морально — отсюда и большое количество попыток бежать.

В российских войсках создают так называемые заградительные отряды для отлова дезертиров среди своих солдат, сбегающих с позиций и казарм из-за низкого морального духа и нежелания воевать.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в пятницу Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Так называемые «заградительные отряды» или «подразделения блокирования»  угрожают расстреливать своих отступающих солдат с целью принудить их к наступлению. Они использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах, сообщили в разведке.

Недавно российские генералы, вероятно, хотели, чтобы их командиры применили оружие против дезертиров, в том числе, возможно, санкционировали стрельбу на поражение таких дезертиров после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели сохранить оборонительные позиции, считают в британской разведке.

Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск, — говорится в сводке.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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