Россия создает «заградительные отряды» для борьбы с массовым дезертирством — британская разведка

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в пятницу Министерством обороны Великобритании в Твиттере.
Так называемые «заградительные отряды» или «подразделения блокирования» угрожают расстреливать своих отступающих солдат с целью принудить их к наступлению. Они использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах, сообщили в разведке.
Недавно российские генералы, вероятно, хотели, чтобы их командиры применили оружие против дезертиров, в том числе, возможно, санкционировали стрельбу на поражение таких дезертиров после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели сохранить оборонительные позиции, считают в британской разведке.
Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск, — говорится в сводке.
«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!