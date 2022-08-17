Россия уже потеряла треть своей боевой элиты — украинский министр

Армия рф потеряла в Украине 30% элитного корпуса, в том числе морпехов и спецназовцев

Войска россии* потеряли треть боевого потенциала, который применился для нападения.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

По его словам, были потеряны 30% элитного корпуса, в том числе морпехов и спецназовцев, при этом офицерского и сержантского состава. Количество самолетов, вертолетов, которые сбили украинские силы, означает, что они потеряли до 1 000 пилотов разного уровня, как боевых самолетов, так и вертолетов, сообщил министр.

Резников подчеркнул, что это означает потерю элиты, умеющей летать с маневрами. И теперь рф будет нуждаться в определенном восстановлении.

Глава Минобороны также отметил, что сейчас ситуация на поле боя сложная, но контролируемая. Россияне ежедневно предпринимают попытки наступления на разных участках, но большого продвижения у них нет.

При этом Резников подчеркнул, что Украина будет добиваться полной деоккупации и выходов на границы по состоянию на 1991 год.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!