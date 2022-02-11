Россия выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с продолжающимися ударами Израиля в Сирии

Москва заявляет, что удары являются «грубым нарушением суверенитета Сирии» и могут привести к эскалации напряженности.

Россия выразила «глубокую озабоченность» в связи с продолжающимися ударами Израиля по сирийской территории, заявив, что они могут привести к эскалации напряженности в этом районе и поставить под угрозу коммерческие рейсы.

«Продолжающиеся удары Израиля по целям на территории Сирии вызывают глубокую озабоченность», — заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они являются грубым нарушением суверенитета Сирии и могут спровоцировать резкую эскалацию напряженности. Кроме того, такие действия создают серьезные риски для международных пассажирских рейсов».

Она добавила, что Москва «систематически и решительно выступает против попыток превратить Сирию в арену вооруженного противостояния между третьими странами».

«Мы вновь настойчиво призываем израильскую сторону воздержаться от подобного применения силы», — сказала она.

Курсор ранее писал, что Россия осудила ответный удар Израиля по Сирии. Россия решительно осудила ответный удар израильских сил по Сирии в среду после того, как ночью с сирийской территории по Израилю была выпущена ракета.

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