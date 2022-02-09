Россия осудила ответный удар Израиля по Сирии

Россия решительно осудила ответный удар израильских сил по Сирии в среду после того, как ночью с сирийской территории по Израилю была выпущена ракета.

Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что Россия считает ответный удар Израиля по Сирии абсолютно незаконным.

Об этом сообщает Israel National News.

Ефимов сказал, что его страна против атак Сирии со стороны Израиля и призывает остановить их.

Также он заявил, что эти атаки незаконные с точки зрения международного права, так как они наносят материальный ущерб и забирает человеческие жизни.

Поводом для этих высказываний стала ракета, которую выпустили из Сирии в сторону Израиля. В ответ на которую ЦАХАЛ атаковал цели в Сирии, в том числе сирийский радар и зенитные батареи.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что солдаты ЦАХАЛ будут продолжать защищать Государство Израиль.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что посольство США в ОАЭ предупреждает граждан о возможном ракетном или беспилотном ударе.

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