Российские средства массовой информации распространяют фейк о якобы продаже Украиной поставляемого Западом оружия в арабские страны. Еще неделей ранее СМИ рф* пытались «протолкнуть» информацию, что украинцы не имеют им пользоваться.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме.

Фейк о перепродаже оружия пропагандисты распространяют по территории россии, а также по каналам коллаборантов в Украине.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что подобные заявления распространяются для дискредитации украинских защитников и срыва поставок оружия в Украину. При этом никаких доказательств своим словам, фото- либо видеофиксации российские пропагандисты не предоставляют.

В ЦПД подчеркивают, что количество фейковых заявлений от прокремлевских СМИ растет вместе с количеством оружия и тяжелой техники, которые поступают в Украину от стран-партнеров.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!