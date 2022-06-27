Россия запустила фейк о «перепродаже» Украиной западного оружия

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме.
Фейк о перепродаже оружия пропагандисты распространяют по территории россии, а также по каналам коллаборантов в Украине.
Центр противодействия дезинформации отмечает, что подобные заявления распространяются для дискредитации украинских защитников и срыва поставок оружия в Украину. При этом никаких доказательств своим словам, фото- либо видеофиксации российские пропагандисты не предоставляют.
В ЦПД подчеркивают, что количество фейковых заявлений от прокремлевских СМИ растет вместе с количеством оружия и тяжелой техники, которые поступают в Украину от стран-партнеров.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!