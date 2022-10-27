Россияне готовят серию взрывов на Запорожской АЭС — Генштаб

Противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага уйти из АЭС не зафиксировано.

В Генштабе ВСУ не исключают, что солдаты рф* могут прибегнуть к подрывам на Запорожской атомной электростанции.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, учитывая отсутствие у так называемой «второй армии мира» какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять «непростые решения», отметил Громов.

В Генштабе считают, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов, превращая временно оккупированные территории в выжженную землю и нанося критический ущерб инфраструктуре.

Учитывая последние информационные вбросы со стороны рф о «грязной бомбе», не исключается также, что оккупанты могут организовать подрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины. Кроме того, Громов сообщил, что противник частично выводит и заводит новые подразделения на территорию станции, намерений врага уйти из АЭС не зафиксировано.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!