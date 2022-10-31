Россияне нанесли ракетный удар по Украине: есть «прилеты», несколько городов обесточены

Утром в понедельник, 31 октября, войска рф* нанесли ракетный удар по городам Украины.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что есть информация о пребывании в воздухе над Украиной 40 вражеских ракет.

Взрывы в Киеве

Взрывы были слышны в столице. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, на Киевщине работала ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке врага по объектам критической инфраструктуры. «Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее — впоследствии», — написал он.

Глава ОВА Алексей Кулеба около 8:30 сообщил, не конкретизируя, что есть «прилеты» в одной из общин. Он также отметил, что в области применяется ограничение электроэнергии.

Взрывы в Харькове

Также в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Харькове. Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух «прилетах» по Харькову. «Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», — информирует Терехов.

В 8:31 Синегубов сообщил, что взрывы прогремели около 8 утра. Враг нанес удар по Харькову и Чугуевскому району области, предварительно – ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

«Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется», – добавил глава ОВА.

Взрывы в Винницкой области

«Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!», – написал председатель ОВА Сергей Борзов. Впоследствии он сообщил, что в области была сбита ракета врага. Она упала на гражданские объекты.

Взрывы в Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщает, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры в регионе. «В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают», – добавил Табурец.

Взрывы в Запорожской области

Исполняющий обязанности городского головы Запорожья, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что утром враг атаковал объект критической инфраструктуры. Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения.

Как впоследствии добавил глава Запорожской ОВА Александр Старух, предварительно, ракеты по городу запустили с самолетов.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!