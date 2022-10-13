С заявлений фсб о «расследовании» взрыва на Крымском мосту посмеялись даже китайские СМИ — разведка

Российские спецслужбы и войска стали посмешищем для всего мира. Над ними смеются даже союзники. Так в ГУР МОУ обратили внимание, что ведущий информационный портал Китая опубликовал саркастический комментарий представителя украинской разведки Андрея Юсова относительно так называемого расследования взрыва на Крымском мосту фсб*.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Информпортал Китая Guancha.cn опубликовал слова представителя пресс-службы ГУР МО Украины Андрея Юсова относительно проведенного фсб «расследования» причин взрыва на Крымском мосту. Аудитория этого портала — 73,5 млн посетителей. Аудитория YouTube канала — 36,7 млн посетителей.

В ГУР обращают внимание, что в этом комментарии Юсов саркастически отметил: «Последнее их заявление мы точно не будем комментировать. Удивительно, но в районе Крымского моста ни одной визитки не нашли» (намекая на то, что ранее спецслужбы часто прибегали к заявлениям, что на месте какого-то «преступления» нашли визитки украинских националистов).

В украинской разведке считают, что китайское СМИ посмеялось над заявлениями российского фсб относительно результатов «расследования» взрыва на Крымском мосту.

Ранее в рф отчитались о задержании пяти граждан россии, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о взрыве на Керченском мосту. Фсб рф обвинила в организации подрыва Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!