Саар: Коалиция столкнулась с «нисходящей тенденцией» после того, как не приняла закон о поселенцах

После провала законопроекта, продлевающего действие израильских законов на поселенцев в Иудее и Самарии, министр юстиции Гидеон Саар заявил, что не возьмет назад свои комментарии с прошлой недели о том, что правительство не имеет права на существование, если законопроект не будет принят.
В интервью 12 каналу новостей он обвинил коалиционные партии, члены которых не поддержали законопроект, в «развале правительства».
«Если коалиция не может принимать подобные законопроекты, она идет по нисходящему склону, конец которого нам известен», — говорит он.
На вопрос, будет ли он заседать в правительстве Нетаниягу, Саар ответил: «Я не изменил своего мнения», ссылаясь на прошлые клятвы не присоединяться к коалиции, возглавляемой бывшим премьером.
«То, что произошло вчера, укрепило мое мнение», — добавляет он.
Курсор ранее писал, что Либерман раскритиковал Ликуд за противодействие законопроекту о поселенцах. Министр финансов Авигдор Либерман осудил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и его партию Ликуд за отказ поддержать законопроект о возобновлении применения гражданского и уголовного израильского законодательства к израильтянам, живущим в поселениях в Иудее и Самарии, который будет вынесен на голосование в Кнессете сегодня.
Также сообщалось, что Лапид призвал Саара не разрушать правительство, а дождаться еще одного голосования. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал министра юстиции Гидеона Саара не предпринимать никаких шагов, которые могут решить будущее правительства без проведения еще одного голосования по распространению израильского законодательства на поселенцев в Иудее и Самарии.