Саар: Коалиция столкнулась с «нисходящей тенденцией» после того, как не приняла закон о поселенцах

Министр юстиции Израиля заявил о том, что правящая коалиция не имеет права на существование, если она не может принять даже законопроект о поселенцах.

После провала законопроекта, продлевающего действие израильских законов на поселенцев в Иудее и Самарии, министр юстиции Гидеон Саар заявил, что не возьмет назад свои комментарии с прошлой недели о том, что правительство не имеет права на существование, если законопроект не будет принят.

В интервью 12 каналу новостей он обвинил коалиционные партии, члены которых не поддержали законопроект, в «развале правительства».

«Если коалиция не может принимать подобные законопроекты, она идет по нисходящему склону, конец которого нам известен», — говорит он.

На вопрос, будет ли он заседать в правительстве Нетаниягу, Саар ответил: «Я не изменил своего мнения», ссылаясь на прошлые клятвы не присоединяться к коалиции, возглавляемой бывшим премьером.

«То, что произошло вчера, укрепило мое мнение», — добавляет он.