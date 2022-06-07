Саар осудил оппозицию за голосование против законопроекта о поселенцах

Министр юстиции Израиля заявил, что оппозиция во главе с Нетаниягу делает все для того, чтобы разрушить страну. «Я теперь в оппозиции, поэтому я буду голосовать против всего, и страна может гореть», — рассказал о позиции сторонников Нетаниягу Саар.

Министр юстиции Гидеон Саар обрушился с критикой на праворелигиозный блок Кнессета лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу за отказ поддержать поддержанный правительством законопроект, распространяющий действие израильских законов на поселенцев в Иудее и Самарии, после того, как вчера предложение о возобновлении этой меры было отклонено с помощью нескольких законодателей коалиции.

«Люди, которые определяют себя как «правые», голосуют против того, чтобы Израиль мог управлять в Иудее и Самарии. Они фактически говорят: Я теперь в оппозиции, поэтому я буду голосовать против всего, и страна может гореть», — сказал Саар группе старшеклассников, согласно сообщениям СМИ.

Курсор ранее писал, что Либерман раскритиковал Ликуд за противодействие законопроекту о поселенцах. Министр финансов Авигдор Либерман осудил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и его партию Ликуд за отказ поддержать законопроект о возобновлении применения гражданского и уголовного израильского законодательства к израильтянам, живущим в поселениях в Иудее и Самарии, который будет вынесен на голосование в Кнессете сегодня.

Также сообщалось, что Лапид призвал Саара не разрушать правительство, а дождаться еще одного голосования. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал министра юстиции Гидеона Саара не предпринимать никаких шагов, которые могут решить будущее правительства без проведения еще одного голосования по распространению израильского законодательства на поселенцев в Иудее и Самарии.