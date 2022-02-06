Саар пообещал привлекать к ответственности всех, кто будет причастен к взломам телефонов со стороны полиции

Саар также упомянул следственную комиссию, созданную генеральным прокурором для изучения претензий, которые в основном касаются приложения Pegasus компании NSO Group.

В ответ на участившиеся сообщения о несанкционированном взломе телефонов сотрудниками полиции Израиля министр юстиции Гидеон Саар заявил, что все, кто нарушил права подозреваемых, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Правоохранительные органы должны быть очень внимательны, чтобы не нарушать права граждан Израиля и выполнять свою работу», — говорит он,

Саар также отмечает следственную комиссию, созданную генеральным прокурором для изучения претензий, которые в основном касаются приложения Pegasus компании NSO Group.

Он говорит, что в задачи комиссии «также входит обеспечение того, чтобы путем формулирования и исполнения правильных директив подобные инциденты не повторялись».

Курсор ранее писал, что израильские СМИ сообщают, что полиция нанимала хакеров для слежки за людьми. Скандал по поводу слежки израильской полиции за людьми не только не утихает, но и набирает обороты. Буквально вчера полиция заявила, что занималась слежкой исключительно в рамках закона и по постановлению суда. Однако уже сегодня, 19 января, израильская газета «Калькалист» продолжила знакомить читателей с новыми выводами.

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