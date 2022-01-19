Израильские СМИ сообщают, что полиция нанимала хакеров для слежки за людьми

Второй день в центре внимания в стране расследование израильской газеты «Калькалист», посвященное тайной деятельности полиции по слежке за гражданами.

Скандал по поводу слежки израильской полиции за людьми не только не утихает, но и набирает обороты. Буквально вчера полиция заявила, что занималась слежкой исключительно в рамках закона и по постановлению суда. Однако уже сегодня, 19 января, израильская газета «Калькалист» продолжила знакомить читателей с новыми выводами.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo», ссылаясь на новую публикацию в СМИ «Калькалист».

На этот раз автор Томер Ганон сообщил, что полиция нанимала хакеров, которые взламывали сети Wi-Fi, частные камеры и телефоны, которые полиция не смогла взломать при помощи шпионского ПО самостоятельно.

При этом посторонние гражданские лица получали доступ к конфиденциальной информации.

В СМИ называется даже имя хакера, который взламывал камеры наблюдения для получения нужных кадров.

Издание утверждает, что киберподразделение полиции в последние годы наняло, по крайней мере, трех сторонних хакеров, которые работали в качестве его субподрядчиков за определенную плату, чтобы помочь собрать разведданные и раскрыть уголовные дела.

При этом 31-летний хакер, который чаще всего использовался полицией, имел доступ к сверхсекретным материалам, не будучи работником полиции. Отмечается, что о санкции суда не могло быть и речи. Автор статьи пишет, что хакер помог полиции раскрыть многие уголовные дела.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что израильская полиция утверждает, что следила за гражданами только по решению суда.

Недавно стало известно о том, что правоохранительные органы следили за некоторыми гражданами Израиля. Полиция подчеркивает, что делала это законно, только в рамках санкционированных судом операций.

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