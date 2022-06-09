Саар: Правительство потерпело неудачу

Министр юстиции Израиля заявил, что текущее правительство, по всей видимости, близко к распаду. Однако он считает, что ничего хорошего в падении коалиции не будет.

Министр юстиции Гидеон Саар осудил дисфункцию правительства и призвал к стабильности в четверг, после того как ослабленная коалиция потерпела ряд поражений и, похоже, близка к распаду.

Он предупредил, что политический развал приведет к «тяжелым последствиям», после того как на этой неделе несколько законодателей коалиции проголосовали против своих политических союзников, нанеся поражение правительству по нескольким законопроектам.

Самым значительным поражением для коалиции стало то, что законодатели проголосовали против важнейшего законопроекта, направленного на возобновление применения израильских законов к израильтянам в Иудее и Самарии.

Саар возглавил усилия по принятию этого закона, который касался уголовного и некоторых гражданских законов, и до того, как он был поставлен на голосование, заявил, что он имеет решающее значение для выживания правительства. Два депутата от коалиции проголосовали против законопроекта, а несколько других отсутствовали, в результате чего законопроект потерпел поражение со счетом 58-52.

Саар заявил в четверг на церемонии приведения к присяге судей Верховного суда в резиденции президента, что проваленный законопроект — это «неспособность правительства выполнить свои основные обязательства».

Курсор ранее писал, что Саар осудил оппозицию за голосование против законопроекта о поселенцах. Министр юстиции Израиля заявил, что оппозиция во главе с Нетаниягу делает все для того, чтобы разрушить страну. «Я теперь в оппозиции, поэтому я буду голосовать против всего, и страна может гореть», — рассказал о позиции сторонников Нетаниягу Саар.