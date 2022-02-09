Саар предлагает дальнейшую декриминализацию рекреационного употребления каннабиса

По словам Саара, срок действия нынешних руководящих принципов истекает в марте, и необходимо принять меры, чтобы предотвратить возврат к полному уголовному преследованию за употребление марихуаны в рекреационных целях.

Министр юстиции Гидеон Саар опубликовал список новых правил, которые, в случае их утверждения, приведут к дальнейшей декриминализации рекреационного использования марихуаны в Израиле.

Об этом пишет Times Of Israel.

Согласно проекту новых правил, употребление марихуаны в рекреационных целях вообще не будет считаться уголовным преступлением, а станет административным правонарушением, аналогичным большинству нарушений правил дорожного движения.

Согласно действующим правилам, за первое и второе правонарушение полагается штраф в размере 1 000 и 2 000 шекелей соответственно, третье правонарушение требует условного урегулирования, а четвертое правонарушение означает возможное обвинительное заключение. Согласно действующему порядку, обвинение может быть предъявлено любому человеку, имеющему судимость, начиная с первого правонарушения.

Предлагаемые Сааром новые правила, которые еще должны быть утверждены правительством, не допускают преследования «за исключением определённых случаев», не исключают людей с судимостью, ограничивают штрафы до 1 000 шекелей и не делают различий между первым и повторным правонарушением.

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