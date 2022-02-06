Саар утвердил антибойкотные правила в Израиле

Министр юстиции утвердил правила, которые не позволят организациям и компаниям, бойкотирующим государство Израиль, получать налоговые льготы и ограничивающие участие в тендерах.

Министр юстиции Гидеон Саар в субботу вечером утвердил положение о борьбе с бойкотами в Израиле. Положения требуют одобрения комитета Кнессета по конституции, законодательству и юстиции.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Цель этого шага — регламентировать процедуры, ограничивающие участие в тендерах и препятствующие получению льгот теми, кто уличен в призывах к бойкоту Государства Израиль или теми, кто участвует в бойкоте государства.

«Государство Израиль должно бороться с глупыми попытками бойкотировать его, которые являются частью более широкого процесса попыток делегитимизации еврейского государства», — сказал Саар.

Депутат Симха Ротман из Партии религиозного сионизма прокомментировал положение: «Это заявление запоздало на шесть месяцев. В то время как многие штаты США ведут юридическую борьбу против бойкотов Израиля, государство Израиль бездействует».

Курсор также писал, что депутат-харедим раскритиковал Беннета за то, что он поставил национальность выше религии. В среду в Кнессете депутат от партии «Яадут а-Торы» Меир Поруш обрушился на правительство премьер-министра Нафтали Беннета, сравнив его с религиозным сионистским Всемирным движением Мизрачи, поскольку оно «ставит национальность выше религии».

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