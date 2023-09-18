Самолет с Нетаниягу приземлился в США

Самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу приземлился в Сан-Хосе (Калифорния, США).
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".
Этот город является неофициальной столицей Кремниевой долины. Там находятся штаб-квартиры многих компаний, которые работают в области информационных технологий, в частности Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay, KLA Tencor и многие другие.
По словам источника, близкого к окружению главы правительства, в ходе встречи с миллиардером Илоном Маском Нетаниягу попытается убедить его принять решение касательно открытия научно-исследовательского центра искусственного интеллекта возле Беэр-Шевы. Вскоре премьер-министр отправится на встречу с Маском и экскурсию на завод Tesla в соседнем Фремонте.
Напомним, что Нетаниягу вылетел в США из Израиля в ночь на 18 сентября. Первой остановкой станет Калифорния, где он встретится с Маском. В ходе встречи запланировано проведение часовой дискуссии в прямом эфире.
Вскоре после этого Нетаниягу прибудет в Нью-Йорк, где станет участником ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проведет встречи на высшем уровне.
Также "Курсор" сообщал, когда США объявят об отмене выездных виз для израильтян.