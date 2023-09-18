Самолет с Нетаниягу приземлился в США

Источник, близкий к окружению главы правительства, рассказал, в чем Нетаниягу попытается убедить Маска.

Самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу приземлился в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Этот город является неофициальной столицей Кремниевой долины. Там находятся штаб-квартиры многих компаний, которые работают в области информационных технологий, в частности Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay, KLA Tencor и многие другие.

По словам источника, близкого к окружению главы правительства, в ходе встречи с миллиардером Илоном Маском Нетаниягу попытается убедить его принять решение касательно открытия научно-исследовательского центра искусственного интеллекта возле Беэр-Шевы. Вскоре премьер-министр отправится на встречу с Маском и экскурсию на завод Tesla в соседнем Фремонте.

Напомним, что Нетаниягу вылетел в США из Израиля в ночь на 18 сентября. Первой остановкой станет Калифорния, где он встретится с Маском. В ходе встречи запланировано проведение часовой дискуссии в прямом эфире.

Вскоре после этого Нетаниягу прибудет в Нью-Йорк, где станет участником ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проведет встречи на высшем уровне.

Также "Курсор" сообщал, когда США объявят об отмене выездных виз для израильтян.